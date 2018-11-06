Facebook запретил распространение ролика Трампа о "караван мигрантов"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Компания Facebook запретила распространять на платформе социальной сети последний рекламный ролик в поддержку переизбрания Дональда Трампа президентом США в 2020 году, учитывая его содержание, унижающее человеческое достоинство. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на официального представителя Facebook, передает УНН.
“Эта реклама нарушает рекламную политику Facebook, направленную против сенсационного контента, и поэтому была отвергнута”, — приводит телеканал выдержку из заявления представителя соцсети. “Хотя само видео разрешено размещать в Facebook, оно не будет распространяться за плату”, — добавила представитель. Как она пояснила, на платформе Facebook “реклама не должна содержать шокирующий, сенсационный, неуважительный или чрезмерно насильственный контент”. “Это включает также унижение человеческого достоинства или унижение групп населения, использование устрашающих или преувеличенных слухов о какой-то угрозе”, — добавили в социальной сети.
Напоминаем, ранее телеканалы NBC и Fox News отказались от дальнейшего показа рекламного ролика Трампа. Телекомпания CNN в минувшие выходные охарактеризовала его как расистский.