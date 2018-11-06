Facebook запретил распространение ролика Трампа о "караван мигрантов"

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107425 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 114894 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 152898 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 146685 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137510 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128714 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172787 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118114 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141668 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145417 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Facebook запретил распространение ролика Трампа о "караван мигрантов"

Facebook запретил распространение ролика Трампа о "караван мигрантов"

Киев  •  УНН

 • 9235 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Компания Facebook запретила распространять на платформе социальной сети последний рекламный ролик в поддержку переизбрания Дональда Трампа президентом США в 2020 году, учитывая его содержание, унижающее человеческое достоинство. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на официального представителя Facebook, передает УНН.

“Эта реклама нарушает рекламную политику Facebook, направленную против сенсационного контента, и поэтому была отвергнута”, — приводит телеканал выдержку из заявления представителя соцсети. “Хотя само видео разрешено размещать в Facebook, оно не будет распространяться за плату”, — добавила представитель. Как она пояснила, на платформе Facebook “реклама не должна содержать шокирующий, сенсационный, неуважительный или чрезмерно насильственный контент”. “Это включает также унижение человеческого достоинства или унижение групп населения, использование устрашающих или преувеличенных слухов о какой-то угрозе”, — добавили в социальной сети.

Напоминаем, ранее телеканалы NBC и Fox News отказались от дальнейшего показа рекламного ролика Трампа. Телекомпания CNN в минувшие выходные охарактеризовала его как расистский.

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