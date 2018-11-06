Facebook заборонив поширення ролика Трампа про "караван мігрантів"

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Компанія Facebook заборонила поширювати на платформі соціальної мережі останній рекламний ролик на підтримку переобрання Дональда Трампа президентом США в 2020 році з огляду на його зміст, такий, що принижує людську гідність. Про це повідомив телеканал CNBC з посиланням на офіційного представника Facebook, інформує УНН.