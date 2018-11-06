Facebook заборонив поширення ролика Трампа про "караван мігрантів"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Компанія Facebook заборонила поширювати на платформі соціальної мережі останній рекламний ролик на підтримку переобрання Дональда Трампа президентом США в 2020 році з огляду на його зміст, такий, що принижує людську гідність. Про це повідомив телеканал CNBC з посиланням на офіційного представника Facebook, інформує УНН.
“Ця реклама порушує рекламну політику Facebook, спрямовану проти сенсаційного контенту, і тому була відкинута”, — наводить телеканал витримку з заяви представника соцмережі. “Хоча саме відео дозволено розміщувати в Facebook, воно не буде поширюватися за плату”, — додала представник. Як вона пояснила, на платформі Facebook “реклама не повинна містити шокуючий, сенсаційний, неповажний або надмірно насильницький контент”. “Це включає також приниження людської гідності або приниження груп населення, використання страхітливих або перебільшених чуток про якусь загрозу”, — додали в соціальній мережі.
Нагадуємо, раніше телеканали NBC і Fox News відмовилися від подальшого показу рекламного ролика Трампа. Телекомпанія CNN в минулі вихідні охарактеризувала його як расистський.