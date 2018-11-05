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NBC і Fox News припинили показ ролика Трампа про "караван мігрантів"

NBC і Fox News припинили показ ролика Трампа про "караван мігрантів"

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Телеканали NBC і Fox News відмовилися від подальшого показу рекламного ролика на підтримку переобрання Дональда Трампа президентом США в 2020 році з огляду на неприйнятний зміст відео. Телекомпанія CNN в минулі вихідні охарактеризувала його як расистський, повідомляє УНН з посиланням на прес-служби телеканалів.

“Після додаткового вивчення ми констатуємо нетактовний характер реклами та прийняли рішення припинити його трансляцію на своїх платформах як можна швидше”, — пояснив NBC. Він минулої неділі передавав відеозапис в інтервалах передачі Sunday Night Football, аудиторія якої оцінюється в більш ніж 10 млн осіб.

Автори ролика тривалістю 30 секунд порівнюють учасників “каравану мігрантів”, який просувається Мексикою до кордону США, з мексиканцем Луїсом Бракамонтесом, засудженим за вбивство двох поліцейських в Сакраменто (штат Каліфорнія) в 2014 році. “Таким небезпечним злочинцям-нелегалам, як вбивця поліцейських Луїс Бракамонтес, немає справи до наших законів”, — вимовляє голос за кадром в ролику. Трамп в минулі вихідні в своєму Twitter поклав на демократів відповідальність за політику, яка дозволила подібним особам не тільки незаконно проникнути в США, але і залишитися в країні.

Fox News, зазвичай підтримує президента США, в даному випадку, однак, пішов за прикладом NBC. "За підсумками додаткового перегляду Fox News зняв вчора рекламу (з ефіру), вона більше не з’явиться ні на Fox News, ні на Fox Business, — вказала представник телеканалу Меріенн Гамбелл в заяві, відправленій телекомпанії CNN.

Як повідомляв УНН, відправку Трампом військових на кордон з Мексикою оцінили в 200 млн доларів.

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