Відправку Трампом військових на кордон з Мексикою оцінили в 200 млн доларів

Президент США Дональд Трамп 1 листопада оголосив про плани відправити на кордон з Мексикою не менше 15 тисяч військових. Посилення контролю за кордоном пов’язане з наближенням каравану мігрантів з Центральної Америки, пояснював Трамп.

Як зазначає видання, витрати на відправку військових на кордон незначні для військового бюджету в 716 млрд на фіскальний рік, але вони відбуваються на тлі вимог адміністрації Трампа скоротити необов’язкові витрати. Так, Білий дім зажадав від Пентагону скоротити бюджет на наступний рік на 33 млрд в зв’язку з ростом дефіциту федерального бюджету.

Рішення Трампа розкритикували демократи в Палаті представників. “Замість міжпартійної роботи для проведення всеосяжних, здорових і гуманних реформ в імміграційному законодавстві, президент продовжує звертатися до політично вмотивованого поширення страху і використовує ресурси і персонал для того, що просувати свій антиіммігрантський порядок”, — йдеться в листі понад ста конгресменів Демократичної партії.

Близько 2 тисяч солдатів Національної гвардії США вже знаходяться на кордоні з Мексикою відповідно до указу Трампа, виданому в квітні. Вартість відправки цих військовослужбовців на кордон за період з квітня по вересень склала 103 млн доларів. Північне командування ЗС США збиралося збільшити контингент на кордоні до 7 тисяч бійців Нацгвардії, що обійдеться військового бюджету ще в 308 млн доларів в період до наступного вересня.

Невідомо, чи враховував Трамп бійців Нацгвардії, коли говорив про плани відправити 15 тисяч військових на кордон. Якщо він вирішить відправити на кордон ще 8 тисяч звичайних військових, то вони коштуватимуть бюджету в 50 млн доларів в період до грудня цього року. Відправка відразу 15 тисяч військовослужбовців додатково до бійців Нацгвардії обійдеться вже в 110 млн.

Варто додати, що Трамп пообіцяв арешти мігрантам, які нападуть на військових США при перетині кордону.