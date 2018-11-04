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Відправку Трампом військових на кордон з Мексикою оцінили в 200 млн доларів

Відправку Трампом військових на кордон з Мексикою оцінили в 200 млн доларів

Київ • УНН

 • 8839 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Вартість відправки військових США на кордон з Мексикою через приплив мігрантів, включно із утриманням солдатів Національної гвардії, які охороняють кордон з квітня, може обійтися Білому дому в більш ніж 200 млн доларів до кінця 2018 року. Про це пише The Washington Post з посиланням на аналітиків Center for Strategic and Budget Assessments і дані Пентагону, повідомляє УНН.

Президент США Дональд Трамп 1 листопада оголосив про плани відправити на кордон з Мексикою не менше 15 тисяч військових. Посилення контролю за кордоном пов’язане з наближенням каравану мігрантів з Центральної Америки, пояснював Трамп.

Як зазначає видання, витрати на відправку військових на кордон незначні для військового бюджету в 716 млрд на фіскальний рік, але вони відбуваються на тлі вимог адміністрації Трампа скоротити необов’язкові витрати. Так, Білий дім зажадав від Пентагону скоротити бюджет на наступний рік на 33 млрд в зв’язку з ростом дефіциту федерального бюджету.

Рішення Трампа розкритикували демократи в Палаті представників. “Замість міжпартійної роботи для проведення всеосяжних, здорових і гуманних реформ в імміграційному законодавстві, президент продовжує звертатися до політично вмотивованого поширення страху і використовує ресурси і персонал для того, що просувати свій антиіммігрантський порядок”, — йдеться в листі понад ста конгресменів Демократичної партії.

Близько 2 тисяч солдатів Національної гвардії США вже знаходяться на кордоні з Мексикою відповідно до указу Трампа, виданому в квітні. Вартість відправки цих військовослужбовців на кордон за період з квітня по вересень склала 103 млн доларів. Північне командування ЗС США збиралося збільшити контингент на кордоні до 7 тисяч бійців Нацгвардії, що обійдеться військового бюджету ще в 308 млн доларів в період до наступного вересня.

Невідомо, чи враховував Трамп бійців Нацгвардії, коли говорив про плани відправити 15 тисяч військових на кордон. Якщо він вирішить відправити на кордон ще 8 тисяч звичайних військових, то вони коштуватимуть бюджету в 50 млн доларів в період до грудня цього року. Відправка відразу 15 тисяч військовослужбовців додатково до бійців Нацгвардії обійдеться вже в 110 млн.

Варто додати, що Трамп пообіцяв арешти мігрантам, які нападуть на військових США при перетині кордону.

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