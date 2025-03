Відправку Трампом військових на кордон з Мексикою оцінили в 200 млн доларів

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Вартість відправки військових США на кордон з Мексикою через приплив мігрантів, включно із утриманням солдатів Національної гвардії, які охороняють кордон з квітня, може обійтися Білому дому в більш ніж 200 млн доларів до кінця 2018 року. Про це пише The Washington Post з посиланням на аналітиків Center for Strategic and Budget Assessments і дані Пентагону, повідомляє УНН.