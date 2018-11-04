Отправку Трампом военных на границу с Мексикой оценили в 200 млн долларов

Президент США Дональд Трамп 1 ноября объявил о планах отправить на границу с Мексикой не менее 15 тысяч военных. Усиление контроля за границей связано с приближением каравана мигрантов из Центральной Америки, объяснял Трамп.

Как отмечает издание, траты на отправку военных на границу незначительны для военного бюджета в 716 млрд долларов на фискальный год, но они происходят на фоне требований администрации Трампа сократить необязательные расходы. Так, Белый дом потребовал от Пентагона сократить бюджет на следующий год на 33 млрд в связи с ростом дефицита федерального бюджета.

Решение Трампа раскритиковали демократы в Палате представителей. “Вместо межпартийной работы для проведения всеобъемлющих, здравых и гуманных реформ в иммиграционном законодательстве, президент продолжает обращаться к политически мотивированному распространению страха и использует ресурсы и персонал для того, что продвигать свою антииммигрантскую повестку”, — говорится в письме более ста конгрессменов Демократической партии.

Около 2 тысяч солдат Национальной гвардии США уже находятся на границе с Мексикой в соответствии с указом Трампа, изданном в апреле. Стоимость отправки этих военнослужащих на границу за период с апреля по сентябрь составила 103 млн долларов. Северное командование ВС США собиралось увеличить контингент на границе до 7 тысяч бойцов Нацгвардии, что обойдется военному бюджету еще в 308 млн долларов в период до следующего сентября.

Неизвестно, учитывал ли Трамп бойцов Нацгвардии, когда говорил о планах отправить 15 тысяч военных на границу. Если он решит отправить на границу еще 8 тысяч обычных военных, то они будут стоить бюджету в 50 млн долларов в период до декабря этого года. Отправка сразу 15 тысяч военнослужащих дополнительно к бойцам Нацгвардии обойдется уже в 110 млн.

Стоит добавить, что Трамп пообещал аресты мигрантам, которые нападут на военных США при пересечении границы.