Отправку Трампом военных на границу с Мексикой оценили в 200 млн долларов

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Стоимость отправки военных США на границу с Мексикой из-за притока мигрантов, включая содержание солдат Национальной гвардии, охраняющие границу с апреля, может обойтись Белому дому в более чем 200 млн долларов до конца 2018 года. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на аналитиков Center for Strategic and Budget Assessments и данные Пентагона, сообщает УНН.