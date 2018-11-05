NBC и Fox News прекратили показ ролика Трампа о "караване мигрантов"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Телеканалы NBC и Fox News отказались от дальнейшего показа рекламного ролика в поддержку переизбрания Дональда Трампа президентом США в 2020 году, учитывая неприемлемое содержание видео. Телекомпания CNN в минувшие выходные охарактеризовала его как расистский, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службы телеканалов.
“После дополнительного изучения мы констатируем нетактичный характер рекламы и приняли решение прекратить его трансляцию на своих платформах как можно скорее”, — пояснил NBC. Он в минувшее воскресенье передавал видеозапись в интервалах передачи Sunday Night Football, аудитория которой оценивается в более чем 10 млн человек.
Авторы ролика длительностью 30 секунд сравнивают участников продвигающегося по Мексике к границе США “каравана мигрантов” с мексиканцем Луисом Бракамонтесом, осужденным за убийство двух полицейских в Сакраменто (штат Калифорния) в 2014 году. “Таким опасным преступникам-нелегалам, как убийца полицейских Луис Бракамонтес, нет дела до наших законов”, — произносит голос за кадром в ролике. Трамп в минувшие выходные в своем Twitter возложил на демократов ответственность за политику, позволившую подобным лицам не только незаконно проникнуть в США, но и остаться в стране.
Fox News, обычно поддерживающий президента США, в данном случае, однако, последовал примеру NBC. "По итогам дополнительного просмотра Fox News снял вчера рекламу (с эфира), она больше не появится ни на Fox News, ни на Fox Business, — указала представитель телеканала Мэриэнн Гамбелли в заявлении, отправленном телекомпании CNN.
Как сообщал УНН, отправку Трампом военных на границу с Мексикой оценили в 200 млн долларов.