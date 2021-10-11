Facebook запретит продажу земли тропических лесов Амазонки на Marketplace
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Facebook вмешивается в способность людей использовать свои платформы электронной коммерции для продажи больших земельных участков в тропическом лесу Амазонки. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN.
Цитата
“Сегодня мы объявляем меры по сдерживанию попыток продать земельные участки в экологических зонах сохранения в тропическом лесу Амазонки на Facebook (FB) Marketplace”, — говорится в сообщении компании в пятницу, добавив, что она обновит свою коммерческую политику, чтобы "прямо запретить “продаже или покупке земли на ее платформах (включая Instagram и WhatsApp), предназначенных для сохранения экологии.
Детали
Земля является одним из многих продуктов, доступных на Marketplace, и в продаже есть все, начиная от мебели до автомобилей б.
Это объявление поступило через несколько месяцев после того, как расследование ВВС показало, что большие земельные участки, включая некоторые, занимающие сотни гектаров в национальных лесах, можно приобрести на Facebook Marketplace.
Facebook заявил в пятницу, что проверит списки по “авторитетной базы данных заповедных территорий” из Программы ООН по окружающей среде, чтобы подтвердить, они нарушают ее новую политику.
Напомним
В бразильских джунглях — сильнейшая засуха за почти столетие.