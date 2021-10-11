Facebook заборонить продаж землі тропічних лісів Амазонки на Marketplace

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“Сьогодні ми оголошуємо заходи щодо стримування спроб продати земельні ділянки в екологічних зонах збереження в тропічному лісі Амазонки на Facebook ( FB ) Marketplace”, — йдеться у повідомленні компанії в п’ятницю, додавши, що вона оновить свою комерційну політику, щоб “прямо заборонити” продаж або купівлю землі на її платформах (включаючи Instagram та WhatsApp), призначених для збереження екології.

Деталі

Земля є одним з багатьох продуктів, доступних на Marketplace, і у продажу є все, починаючи від меблів до вживаних автомобілів.

Це оголошення надійшло через кілька місяців після того, як розслідування ВВС виявило, що великі земельні ділянки, включаючи деякі, що займають сотні гектарів у національних лісах, можна придбати на Facebook Marketplace.



Facebook заявив у п’ятницю, що перевірить списки щодо “авторитетної бази даних заповідних територій” з Програми ООН з навколишнього середовища, щоб підтвердити, чи вони порушують її нову політику.

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