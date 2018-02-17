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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 65320 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 80044 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 82763 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108028 просмотра

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Facebook примет меры на фоне обвинений россиян во вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года

Facebook примет меры на фоне обвинений россиян во вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года

Киев  •  УНН

 • 7119 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Руководство соцсети Facebook на фоне обвинений во вмешательстве в выборы, выдвинутых Вашингтоном в отношении 13 россиян и 3 компаний, увеличит в два раза штат специалистов по безопасности и будет более тесно взаимодействовать с властями США. Об этом говорится в заявлении вице-президента Facebook Джоэла Каплана, передает УНН со ссылкой на телеканал ABC.

“Сегодняшняя новость подтверждает сделанные нами в прошлом году заявления о том, что иностранные лица предпринимали скоординированные и последовательные попытки осуществить атаку на нашу демократию”, — отметил Каплан, комментируя публикацию обвинительного заключения, которое подготовил аппарат спецпрокурора Роберта Мюллера. Представитель Facebook заверил, что руководство соцсети взаимодействует с подчиненными Мюллера и Конгрессом США, предоставляя им необходимую информацию.

“Мы знаем, что можем сделать больше для предотвращения будущих атак, - отметил Каплан. - Мы направляем на это значительные средства, в частности, увеличиваем число людей, которые работают в сфере безопасности, с 10 тыс. до 20 тыс. в этом году. Мы также продолжаем тесно взаимодействовать с ФБР, министерством внутренней безопасности и другими компаниями, чтобы разработать методы защитить страну и людей, пользующихся нашей соцсетью”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США будут добиваться экстрадиции россиян, вмешались в американские президентские выборы 2016

Напомним, в деле о расследовании “вмешательства” РФ в американские 2016 года выборы офис спецпрокурора США Роберта Мюллера выдвинул обвинения против 13 россиян и трех российских компаний. В документе, который цитирует издание, российские организации делали попытки вмешаться с 2014 года, включая выборы США в 2016 году. Обвиняемыми является российский предприниматель Евгений Пригожин, которого называют “поваром” президента РФ Владимира Путина, а также Михаил Быстров, Михаил Бурчик, Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Вадим Подкопаев, Ирина Каверзина Глеб Васильченко, Владимир Венков. В деле фигурируют компании “Агентство интернет-исследований”, “Конкорд Менеджмент и Консалтинг” и “Конкорд Кейтеринг”.

Всем обвиняемым инкриминируют сговор с целью обмана Соединенных Штатов. В изменении результата президентских выборов 2016 их обвиняют.

ООО “Агентство интернет-исследований” занималось прямой интернет-пропагандой и неофициально называется самими сотрудниками, так называемыми “кремлевскими троллями”, “министерством правды”. Официально основателем и генеральным директором организации является отставной полковник милиции Михаил Быстров, а финансируется она по линии холдинга “Конкорд”, который возглавляет Пригожин.

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