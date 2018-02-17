Facebook примет меры на фоне обвинений россиян во вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Руководство соцсети Facebook на фоне обвинений во вмешательстве в выборы, выдвинутых Вашингтоном в отношении 13 россиян и 3 компаний, увеличит в два раза штат специалистов по безопасности и будет более тесно взаимодействовать с властями США. Об этом говорится в заявлении вице-президента Facebook Джоэла Каплана, передает УНН со ссылкой на телеканал ABC.