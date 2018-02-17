Facebook вживе заходів на тлі звинувачень росіян у втручанні в американські президентські вибори 2016 року

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Керівництво соцмережі Facebook на тлі звинувачень у втручанні в вибори, висунутих Вашингтоном щодо 13 росіян та 3 компаній, збільшить у два рази штат фахівців з безпеки і буде більш тісно взаємодіяти з владою США. Про це йдеться в заяві віце-президента Facebook Джоела Каплана, передає УНН з посиланням на телеканал ABC.