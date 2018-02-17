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Facebook вживе заходів на тлі звинувачень росіян у втручанні в американські президентські вибори 2016 року

Facebook вживе заходів на тлі звинувачень росіян у втручанні в американські президентські вибори 2016 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 лютого. УНН. Керівництво соцмережі Facebook на тлі звинувачень у втручанні в вибори, висунутих Вашингтоном щодо 13 росіян та 3 компаній, збільшить у два рази штат фахівців з безпеки і буде більш тісно взаємодіяти з владою США. Про це йдеться в заяві віце-президента Facebook Джоела Каплана, передає УНН з посиланням на телеканал ABC.

“Сьогоднішня новина підтверджує зроблені нами у минулому році заяви про те, що іноземні особи робили скоординовані і послідовні спроби здійснити атаку на нашу демократію”, — зазначив Каплан, коментуючи публікацію обвинувального висновку, який підготував апарат спецпрокурора Роберта Мюллера. Представник Facebook запевнив, що керівництво соцмережі взаємодіє з підлеглими Мюллера і Конгресом США, надаючи їм необхідну інформацію.

“Ми знаємо, що можемо зробити більше для запобігання майбутніх атак, — зазначив Каплан. — Ми спрямовуємо на це значні кошти, зокрема, збільшуємо число людей, які працюють у сфері безпеки, з 10 тис. до 20 тис. у цьому році. Ми також продовжуємо тісно взаємодіяти з ФБР, міністерством внутрішньої безпеки та іншими компаніями, щоб розробити методи захистити країну і людей, що користуються нашою соцмережею”.

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Нагадаємо, в справі про розслідування щодо “втручання” РФ у американські вибори 2016 року офіс спецпрокурора США Роберта Мюллера висунув звинувачення проти 13 росіян і трьох російських компаній. У документі, який цитує видання, російські організації робили спроби втручання з 2014 року, включаючи вибори в США в 2016 році. Обвинуваченими є російський підприємець Євген Пригожин, якого називають “кухарем” президента РФ Володимира Путіна, а також Михайло Бистров, Михайло Бурчик, Олександра Крилова, Ганна Богачова, Сергій Полозов, Марія Бовда, Роберт Бовда, Вадим Подкопаєв, Ірина Каверзина, Гліб Васильченко, Володимир Вінків. У справі фігурують компанії “Агентство інтернет-досліджень”, “Конкорд Менеджмент та Консалтинг” і “Конкорд Кейтерінг”.

Всім обвинуваченим інкримінують змову з метою обману Сполучених Штатів. У зміні результату президентських виборів 2016 року їх не звинувачують.

ТОВ “Агентство інтернет-досліджень” займалося прямою інтернет-пропагандою і неофіційно зветься самими співробітниками, так званими “кремлівськими тролями”, “міністерством правди”. Офіційно засновником і генеральним директором організації є відставний полковник міліції Михайло Бистров, а фінансується вона по лінії холдингу “Конкорд”, який очолює Пригожин.

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