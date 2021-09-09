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Facebook представил "умные" очки, созданные совместно с компанией Ray-Ban

Facebook представил "умные" очки, созданные совместно с компанией Ray-Ban

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 сентября. УНН. В четверг первая пара умных очков от Facebook и компании Ray-Ban поступит в продажу за 299 долларов. Модель называется Ray-Ban Stories. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Ray-Ban в Facebook.

Детали

Очки оснащены двумя фронтальными камерами для съемки видео и фотографий. Они синхронизируются с сопутствующим приложением камеры под названием Facebook View, где клипы можно редактировать и публиковать в других приложениях на телефоне (не только в Facebook).

На очках есть физическое кнопка для записи, или их можно запустить сказав "Привет, Facebook, сделай видео".

И, что, пожалуй, самое главное, они выглядят и ощущаются как обычные очки.

Благодаря своей основной способности снимать фото и видео, Ray-Ban Stories, по сути, представляют собой более изящную версию Snapchat Spectacles, впервые дебютировавшую в 2016 году и вызвавшую большой ажиотаж, который быстро исчез. В этих очках Ray-Ban нет дисплея в линзах, как в последних очков Spectacles. Однако динамики с обеих сторон корпуса могут воспроизводить звук с телефона через Bluetooth, что позволяет принимать вызовы или слушать подкаст, не вынимая телефон. Сенсорная панель, встроенная в боковую часть рамки, позволяет изменять громкость или воспроизведение и ставить на паузу.

Facebook утверждает, что для полной зарядки очков нужно около часа, а заряда батареи хватит примерно на 6 часов при периодическом использовании. Приложение Companion View показывает в реальном времени показания заряда батареи.

Ray-Ban Stories относительно доступны. Их цена стартует с 299 долларов, поляризованные линзы - до 329 долларов, а переходные линзы - 379 долларов. Всего существует 20 комбинаций стилей, цветов, размеров и типов линз. Сначала они будут продаваться в магазинах США, Канады, Великобритании, Италии, Ирландии и Австралии.

Facebook x Ray-Ban pic.twitter.com/kD5E23Nb5X

- Ev (@evleaks) September 9, 2021

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