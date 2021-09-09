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Facebook представив "розумні" окуляри, створені разом з компанією Ray-Ban

Facebook представив "розумні" окуляри, створені разом з компанією Ray-Ban

Київ • УНН

 • 23676 перегляди

КИЇВ. 9 вересня. УНН. В четвер перша пара розумних окулярів від Facebook і компанії Ray-Ban надійде в продаж за 299 доларів. Модель називається Ray-Ban Stories. Про це інформує УНН з посиланням на Ray-Ban в Facebook.

Деталі

Окуляри оснащені двома фронтальними камерами для зйомки відео і фотографій. Вони синхронізуються з супутнім додатком камери під назвою Facebook View, де кліпи можна редагувати і публікувати в інших додатках на телефоні (не тільки в Facebook).

На окулярах є фізична кнопка для запису, або їх можна запустити сказавши "Привіт, Facebook, зроби відео".

І, що, мабуть, найголовніше, вони виглядають і відчуваються як звичайні окуляри.

Завдяки своїй основній здатності знімати фото і відео, Ray-Ban Stories, по суті, являють собою більш витончену версію Snapchat Spectacles, яка вперше дебютувала в 2016 році і викликала великий ажіотаж, який швидко зник. У цих окулярів Ray-Ban немає дисплеїв в лінзах, як у останніх очок Spectacles. Однак динаміки по обидва боки корпуса можуть відтворювати звук з телефону через Bluetooth, що дозволяє приймати виклики або слухати підкаст, не виймаючи телефон. Сенсорна панель, вбудована в бічну частину рамки, дозволяє змінювати гучність або відтворення і ставити на паузу.

Facebook стверджує, що для повної зарядки очок потрібно близько години, а заряду батареї вистачить приблизно на шість годин при періодичному використанні. Додаток Companion View показує в реальному часі показання заряду батареї.

Ray-Ban Stories відносно доступні. Їх ціна стартує з 299 доларів, поляризовані лінзи - до 329 доларів, а перехідні лінзи - 379 доларів. Всього існує 20 комбінацій стилів, кольорів, розмірів і типів лінз. Спочатку вони будуть продаватися в магазинах США, Канади, Великої Британії, Італії, Ірландії та Австралії.

Facebook x Ray-Ban pic.twitter.com/kD5E23Nb5X

— Ev (@evleaks) September 9, 2021

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