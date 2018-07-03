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Facebook сообщила об ошибке, что отменяет блокировку контактов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 июля. УНН. Компания Facebook сообщит более 800 тысячам пользователей об обнаружении ошибки, из-за которой пользователи, внесенные другими людьми в “черный список”, могли видеть некоторые их публикации. Об этом сообщила в понедельник на сайте соцсети Эрин Иген, занимающейся в компании вопросы обеспечения сохранности личной информации, информирует УНН.

“С сегодняшнего дня мы уведомляем более 800 тысячам пользователей об ошибке в Facebook и Messenger (приложение для обмена сообщениями и файлами между пользователями соцсети), которая разблокировала некоторых из ранее заблокированных пользователей, — сообщила Игэн. — Ошибка была активна в период с 29 мая по 5 июня. И хотя разблокированные пользователи не могли видеть публикации, доступные лишь для друзей, они могли увидеть материалы, предназначенные для более широкой аудитории”.

Как подчеркнула представитель компании, ошибка не привела к восстановлению в списке друзей тех, кто ранее был заблокирован. У 83% пользователей из числа тех, кого затронула ошибка, разблокированным оказался лишь один из внесенных ранее в “черный список”. В то же время некоторые из разблокированных пользователей получили возможность поддерживать через Messenger контакты с теми, кто их заблокировал.

Сейчас, подчеркнула представитель Facebook, проблема решена, а статус всех ранее заблокированных пользователей восстановлен. Те же, кто пострадал от ошибки, получат уведомление от Facebook с предложением проверить список заблокированных контактов.

Как сообщал УНН, в Facebook и YouTube появятся ролики об Украине.

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