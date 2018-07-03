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Facebook повідомила про помилку, що скасовує блокування контактів

Facebook повідомила про помилку, що скасовує блокування контактів

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Компанія Facebook повідомить більше 800 тисячам користувачів про виявлення помилки, через яку користувачі, внесені іншими людьми в “чорний список”, могли бачити деякі їх публікації. Про це повідомила в понеділок на сайті соцмережі Ерін Іген, що займається в компанії питання забезпечення схоронності особистої інформації, інформує УНН.

“З сьогоднішнього дня ми повідомляємо понад 800 тисячам користувачів про помилку в Facebook і Messenger (додаток для обміну повідомленнями та файлами між користувачами соцмережі), яка розблокувала деяких з раніше заблокованих користувачів, — повідомила Іген. — Помилка була активна в період з 29 травня по 5 червня. І хоча розблоковані користувачі не могли бачити публікації, доступні лише для друзів, вони могли побачити матеріали, призначені для більш широкої аудиторії”.

Як підкреслила представник компанії, помилка не привела до відновлення в списку друзів тих, хто раніше був заблокований. У 83% користувачів з числа тих, кого торкнулася помилка, розблоковані виявився лише один з внесених раніше в “чорний список”. У той же час деякі з розблокованих користувачів отримали можливість підтримувати через Messenger контакти з тими, хто їх заблокував.

Зараз, підкреслила представник Facebook, проблема вирішена, а статус всіх раніше заблокованих користувачів відновлений. Ті ж, хто постраждав від помилки, отримають повідомлення від Facebook з пропозицією перевірити список заблокованих контактів.

Як повідомляв УНН, у Facebook і YouTube з’являться ролики про Україну.

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