Facebook повідомила про помилку, що скасовує блокування контактів

“З сьогоднішнього дня ми повідомляємо понад 800 тисячам користувачів про помилку в Facebook і Messenger (додаток для обміну повідомленнями та файлами між користувачами соцмережі), яка розблокувала деяких з раніше заблокованих користувачів, — повідомила Іген. — Помилка була активна в період з 29 травня по 5 червня. І хоча розблоковані користувачі не могли бачити публікації, доступні лише для друзів, вони могли побачити матеріали, призначені для більш широкої аудиторії”.

Як підкреслила представник компанії, помилка не привела до відновлення в списку друзів тих, хто раніше був заблокований. У 83% користувачів з числа тих, кого торкнулася помилка, розблоковані виявився лише один з внесених раніше в “чорний список”. У той же час деякі з розблокованих користувачів отримали можливість підтримувати через Messenger контакти з тими, хто їх заблокував.

Зараз, підкреслила представник Facebook, проблема вирішена, а статус всіх раніше заблокованих користувачів відновлений. Ті ж, хто постраждав від помилки, отримають повідомлення від Facebook з пропозицією перевірити список заблокованих контактів.

Як повідомляв УНН, у Facebook і YouTube з’являться ролики про Україну.