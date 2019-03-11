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Facebook подала в суд на украинских разработчиков онлайн-тестов

Facebook подала в суд на украинских разработчиков онлайн-тестов

Киев  •  УНН

 • 31864 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, подала в суд на украинских разработчиков онлайн-тестов за кражу личных данных пользователей. Об этом пишет The Verge, передает УНН.

"Facebook подала в суд на двух мужчин-украинцев за то, что они якобы использовали приложения-викторины для сбора личных данных пользователей Facebook и вставки рекламы в их новостные ленты. В иске, поданном в пятницу, обвиняются С. и Г. в организации хакерской схемы", - пишет издание.

Как отмечается, в период с 2017 по 2018 год они предлагали пользователям установить "вредоносные плагины для браузеров" с гороскопами или тестами относительно "характера и популярности", что, по подсчетам, могло "заразить" браузеры около 63 тысяч пользователей Facebook.

Указано, что двое мужчин управляли четырьмя веб-приложениями, в основном предназначенными для российских и украинских пользователей. Согласно документам из суда, приложения предлагали тесты, такие как "Кто вы из современных вампиров?", "Кто ваш двойник из прошлого?" (иллюстрированный изображениями Сталина и Ленина), а также тесты типа "Есть ли у вас королевская кровь?".

Веб-приложения использовали функцию входа в Facebook, обещая собирать только ограниченную информацию. Однако, впоследствии они перенаправили пользователей на установку расширений для браузера, которые давали хакерам доступ к учетным записям пользователей в Facebook (и других социальных сетях), пишет издание.

В жалобе говорится, что эти хакеры собирали общедоступную информацию о профилях и непубличных для просмотра списках друзей, в дополнение к показу своих собственных объявлений вместо официальных утвержденных Facebook. Однако, исходя из контекста, они также могут быть связаны с продажей личных сообщений 81 тысячи пользователей в прошлом году, отмечает издание.

Facebook обвиняет двух мужчин в нарушении закона "О компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях" путем доступа к данным Facebook без разрешения, а также в мошенничестве и нарушении условий контракта из-за того, что они представляются настоящими разработчиками Facebook. Facebook якобы потратил более 75 тысяч долларов на расследование нарушения.

Напомним, Facebook обещает не хранить данные в странах, где нарушаются права человека.

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