Facebook подала в суд на українських розробників онлайн-тестів

"Facebook подала в суд на двох чоловіків-українців за те, що вони нібито використовували додатки-вікторини для збору особистих даних користувачів Facebook і вставки реклами в їх новинні стрічки. У позові, поданому у п'ятницю, звинувачуються С. і Г. в організації хакерської схеми", - пише видання.

Як зазначається, у період з 2017 по 2018 рік вони пропонували користувачам встановити "шкідливі плагіни для браузерів" з гороскопами або тестами щодо "характеру і популярності", що, за підрахунками, могли "інфікувати" браузери близько 63 тисяч користувачів Facebook.

Вказано, що двоє чоловіків управляли чотирма веб-додатками, в основному призначені для російських і українських користувачів. Згідно з документами з суду, додатки пропонували тести, такі як "Хто ви з сучасних вампірів?", "Хто ваш двійник з минулого?" (ілюстрований зображеннями Сталіна і Леніна), а також тести типу "Чи є у вас королівська кров?".

Веб-додатки використовували функцію входу в Facebook, обіцяючи збирати лише обмежену інформацію. Проте, згодом вони перенаправляли користувачів на установку розширень для веб-браузера, які давали хакерам доступ до облікових записів користувачів у Facebook (і інших соціальних мережах), пише видання.

У скарзі йдеться про те, що ці хакери збирали загальнодоступну інформацію про профілі і непублічні для перегляду списки друзів, на додаток до показу своїх власних оголошень замість офіційних затверджених Facebook. Однак, виходячи з контексту, вони також можуть бути пов'язані з продажем особистих повідомлень 81 тисячі користувачів у минулому році, відзначає видання.

Facebook звинувачує двох чоловіків у порушенні закону "Про комп'ютерне шахрайство і зловживання" шляхом доступу до даних Facebook без дозволу, а також в шахрайстві і порушенні умов контракту через те, що вони представляються справжніми розробниками Facebook. Facebook нібито витратив понад 75 тисяч доларів на розслідування порушення.

Нагадаємо, Facebook обіцяє не зберігати дані у країнах, де порушуються права людини.

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