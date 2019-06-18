Facebook официально планирует запустить собственную криптовалюту в следующем году
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Американская компания Facebook планирует выпустить в обращение собственную криптовалюту Libra в 2020 году. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник в блоге социальной сети Facebook, сообщает УНН.
“Мы предполагаем запустить валюту в 2020 году”, — отметили в компании. Осуществлять транзакции с использованием Libra можно будет с помощью сервисов Facebook Messenger, WhatsApp, а также разрабатываемого в данный момент специального приложения.
По словам представителей компании, сделать перевод цифровой валюты будет так же просто, как “отправить текстовое сообщение на телефон”.
Как подчеркивает Facebook, функционирование новой валюты будет основано на технологии блокчейн — децентрализованной базе данных, устройства хранения информации которой не подключены к общему серверу.
Недавно СМИ сообщали, что Facebook намерена запустить собственную криптовалюта под названием GlobalCoin в первом квартале 2020 года.