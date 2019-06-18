Facebook офіційно планує запустити власну криптовалюту наступного року
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Американська компанія Facebook планує випустити в обіг власну криптовалюта Libra в 2020 році. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому у вівторок в блозі соціальної мережі Facebook, інформує УНН.
“Ми плануємо запустити валюту в 2020 році”, — відзначили в компанії. Здійснювати транзакції з використанням Libra можна буде за допомогою сервісів Facebook Messenger, WhatsApp, а також спеціального додатку, який розробляється в даний момент.
За словами представників компанії, зробити переказ цифрової валюти буде так само просто, як “відправити текстове повідомлення на телефон”.
Як підкреслює Facebook, функціонування нової валюти буде засновано на технології блокчейн — децентралізованої бази даних, пристрої зберігання інформації якої не підключені до загального сервера.
Нещодавно, ЗМІ повідомляли, що Facebook має намір запустити власну криптовалюту під назвою GlobalCoin в першому кварталі 2020 року.