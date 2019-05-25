Facebook запустить криптовалюту в 2020 році - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Facebook має намір запустити власну криптовалюту під назвою GlobalCoin в першому кварталі 2020 року, з’ясували журналісти BBC, передає УНН з посиланням на відповідний матеріал.
Засновник корпорації Марк Цукерберг в квітні обговорив перспективи і ризики нової платіжної системи з главою Банку Англії Марком Карні. Цукерберг також порадився з мінфіном США і сервісами грошових переказів, включаючи Western Union.
У самій компанії відмовилися від коментарів. Очікується, що Facebook поділиться подробицями цього літа.
Як стало відомо раніше, компанія вже провела переговори з Visa, Mastercard і великим оператором платежів First Data про залучення мільярда доларів для підкріплення токенів. Соцмережа також має намір платити користувачам за перегляд реклами — принцип буде схожий на систему лояльності у звичайних рітейлерів.
Як раніше інформував УНН, за останні півроку Facebook видалив більше 3 млрд фейкових акаунтів.