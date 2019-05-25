Facebook запустит криптовалюта в 2020 году - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Facebook намерена запустить собственную криптовалюту под названием GlobalCoin в первом квартале 2020 года, выяснили журналисты BBC, передает УНН со ссылкой на соответствующий материал.
Основатель корпорации Марк Цукерберг в апреле обсудил перспективы и риски новой платежной системы с главой Банка Англии Марком Карни. Цукерберг также посоветовался с минфином США и сервисами денежных переводов, включая Western Union.
В самой компании отказались от комментариев. Ожидается, что Facebook поделится подробностями этим летом.
Как стало известно ранее, компания уже провела переговоры с Visa, Mastercard и крупным оператором платежей First Data о привлечении миллиарда долларов для подкрепления токенов. Соцсеть также намерена платить пользователям за просмотр рекламы — принцип будет похож на систему лояльности у обычных ритейлеров.
Как ранее информировал УНН, за последние полгода Facebook удалил более 3 млрд фейковых аккаунтов.