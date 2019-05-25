Facebook запустит криптовалюта в 2020 году - СМИ

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 4753 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 31572 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 52287 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 68523 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 118230 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110523 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136981 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144504 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130065 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130142 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Актуальное
Facebook запустит криптовалюта в 2020 году - СМИ

Facebook запустит криптовалюта в 2020 году - СМИ

Киев  •  УНН

 • 11446 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Facebook намерена запустить собственную криптовалюту под названием GlobalCoin в первом квартале 2020 года, выяснили журналисты BBC, передает УНН со ссылкой на соответствующий материал.

Основатель корпорации Марк Цукерберг в апреле обсудил перспективы и риски новой платежной системы с главой Банка Англии Марком Карни. Цукерберг также посоветовался с минфином США и сервисами денежных переводов, включая Western Union.

В самой компании отказались от комментариев. Ожидается, что Facebook поделится подробностями этим летом.

Как стало известно ранее, компания уже провела переговоры с Visa, Mastercard и крупным оператором платежей First Data о привлечении миллиарда долларов для подкрепления токенов. Соцсеть также намерена платить пользователям за просмотр рекламы — принцип будет похож на систему лояльности у обычных ритейлеров.

Как ранее информировал УНН, за последние полгода Facebook удалил более 3 млрд фейковых аккаунтов.

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