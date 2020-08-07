Facebook разрешил своим сотрудникам еще год работать удаленно
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Компания Facebook разрешила своим сотрудникам работать из дома до июля 2021 года из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
"Опираясь на инструкции от государственных экспертов в сфере здравоохранения и после консультаций внутри компании, мы приняли решение разрешить нашим сотрудникам работать дистанционно до июля 2021 года", - заявила представительница Facebook Нека Норвиль.
Также, по ее словам, компания выделит сотрудникам по тысяче долларов на нужды необходимой техники для работы дома.
Напомним, что корпорация Microsoft позволила сотрудникам в США работать из дому по меньшей мере до 19 января 2021 года.