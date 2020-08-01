Microsoft дозволила своїм співробітникам працювати віддалено до наступного року

“Ми продовжуємо аналізувати ситуацію на місцевому рівні в кожному регіоні, країні або штаті, де ми працюємо, і продовжимо коригувати дати (скасування режиму віддаленої роботи)”, — сказав представник.

В кінці липня продовжити режим роботи з дому також вирішили в компанії Alphabet (материнська компанія Google). Згідно з рішенням глави компанії Сундара Пічаї, співробітники можуть працювати віддалено принаймні до липня 2021 року. Рішення стосується здебільшого штатних співробітників Alphabet і її підрозділів — близько 200 тис. чоловік, — а також співробітників, що працюють за контрактами.

Як повідомляв УНН, профтехи України отримають безкоштовний доступ до сервісів Google для дистанційної роботи.