Microsoft разрешила своим сотрудникам работать удаленно до следующего года

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 37548 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102197 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107101 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 134329 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110919 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131815 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102144 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102597 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104445 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102068 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Microsoft разрешила своим сотрудникам работать удаленно до следующего года

Microsoft разрешила своим сотрудникам работать удаленно до следующего года

Киев  •  УНН

 • 9371 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Корпорация Microsoft позволила сотрудникам в США работать из дома по меньшей мере до 19 января 2021 года. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя компании, передает УНН.

“Мы продолжаем анализировать ситуацию на местном уровне в каждом регионе, стране или штате, где мы работаем, и продолжим корректировать даты (отмены режима удаленной работы)”, — сказал представитель.

В конце июля продлить режим работы из дома также решили в компании Alphabet (материнская компания Google). Согласно решению главы компании Сундара Пичая, сотрудники могут работать удаленно по крайней мере до июля 2021 года. Решение касается в основном штатных сотрудников Alphabet и его подразделений — около 200 тыс. человек, — а также сотрудников, работающих по контрактам.

Как сообщал УНН, профтехи Украины получат бесплатный доступ к сервисам Google для дистанционной работы.

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