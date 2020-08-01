Microsoft разрешила своим сотрудникам работать удаленно до следующего года
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Корпорация Microsoft позволила сотрудникам в США работать из дома по меньшей мере до 19 января 2021 года. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя компании, передает УНН.
“Мы продолжаем анализировать ситуацию на местном уровне в каждом регионе, стране или штате, где мы работаем, и продолжим корректировать даты (отмены режима удаленной работы)”, — сказал представитель.
В конце июля продлить режим работы из дома также решили в компании Alphabet (материнская компания Google). Согласно решению главы компании Сундара Пичая, сотрудники могут работать удаленно по крайней мере до июля 2021 года. Решение касается в основном штатных сотрудников Alphabet и его подразделений — около 200 тыс. человек, — а также сотрудников, работающих по контрактам.
Как сообщал УНН, профтехи Украины получат бесплатный доступ к сервисам Google для дистанционной работы.