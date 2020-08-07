Facebook дозволив своїм співробітникам ще рік працювати віддалено

"Спираючись на інструкції від державних експертів у сфері охорони здоров'я та після консультацій всередині компанії, ми ухвалили рішення дозволити нашим співробітникам працювати дистанційно до липня 2021 року", – заявила представниця Facebook Нека Норвіль.

Також, за її словами, компанія виділить співробітникам по тисячі доларів на потреби необхідної техніки для роботи вдома.

Нагадаємо, що корпорація Microsoft дозволила співробітникам у США працювати з дому щонайменше до 19 січня 2021 року.