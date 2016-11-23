Ф.-В.Штайнмайер предложил министрам "нормандской четверки" встречу в Минске на следующей неделе
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что вместе с главой МИД Франции Жаном-Марком Эро предложил украинскому и российскому коллегам встретиться в Минске на следующей неделе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД ФРГ.
"Ф.-В. Штайнмайер относительно востока Украины: Жан-Марк Эро и я предложили российскому и украинскому коллегам встретиться на следующей неделе в Минске", - говорится в сообщении немецкого дипведомства в Twitter.
При этом глава МИД ФРГ отметил, что "нам необходимы видимые шаги для деэскалации в Украине".
Ранее глава МИД Украины П.Климкин предположил, что встреча министров "нормандской четверки" может состояться 29 ноября.