Ф.-В.Штайнмаєр запропонував міністрам "нормандської четвірки" зустріч у Мінську наступного тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що разом із головою МЗС Франції Жаном-Марком Еро запропонував українського і російського колег зустрітися у Мінську наступного тижня, передає УНН з посиланням на прес-службу МЗС ФРН.
"Ф.-В.Штайнмаєром щодо сходу України: Жан-Марк Еро і я запропонував російському і українському колегам зустрітися наступного тижня в Мінську", - сказано у повідомленні німецького дипвідомства у Twitter.
При цьому голова МЗС ФРН зазначив, що "нам необхідні видимі кроки для деескалації в Україні".
Раніше голова МЗС України П.Клімкін припустив, що зустріч міністрів "нормандської четвірки" може відбутися 29 листопада.