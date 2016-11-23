Ф.-В.Штайнмаєр запропонував міністрам "нормандської четвірки" зустріч у Мінську наступного тижня

"Ф.-В.Штайнмаєром щодо сходу України: Жан-Марк Еро і я запропонував російському і українському колегам зустрітися наступного тижня в Мінську", - сказано у повідомленні німецького дипвідомства у Twitter.

При цьому голова МЗС ФРН зазначив, що "нам необхідні видимі кроки для деескалації в Україні".

Раніше голова МЗС України П.Клімкін припустив, що зустріч міністрів "нормандської четвірки" може відбутися 29 листопада.