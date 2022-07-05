Эйфелева башня покрыта ржавчиной и нуждается в ремонте - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Эйфелева башня, архитектурная достопримечательность и одна из визиток Парижа (Франция), покрыта ржавчиной и нуждается в ремонте, говорится в конфиденциальных отчетах. Но пока ее только покрасят перед Олимпийскими играми - 2024, которые будут проходить в Париже, информирует УНН со ссылкой на Sky News.
Цитата
Как отмечают эксперты в конфиденциальных отчетах, копии которых имеет французское издание Marianne, Эйфелева башня находится "в плачевном состоянии", в том числе из-за дефектов технического обслуживания.
"Все просто: если бы Гюстав Эйфель посетил это место, у него случилось бы сердечное приступ", - рассказал собеседник издания.
Детали
В рамках подготовки к Олимпийским играм 2024 года башню перекрасят, это будет стоить 60 миллионов евро. Сообщается, что косметический ремонт будут делать в двадцатый раз.