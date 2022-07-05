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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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Эйфелева башня покрыта ржавчиной и нуждается в ремонте - СМИ

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КИЕВ. 5 июля. УНН. Эйфелева башня, архитектурная достопримечательность и одна из визиток Парижа (Франция), покрыта ржавчиной и нуждается в ремонте, говорится в конфиденциальных отчетах. Но пока ее только покрасят перед Олимпийскими играми - 2024, которые будут проходить в Париже, информирует УНН со ссылкой на Sky News.

Цитата

Как отмечают эксперты в конфиденциальных отчетах, копии которых имеет французское издание Marianne, Эйфелева башня находится "в плачевном состоянии", в том числе из-за дефектов технического обслуживания.

"Все просто: если бы Гюстав Эйфель посетил это место, у него случилось бы сердечное приступ", - рассказал собеседник издания.

Детали

В рамках подготовки к Олимпийским играм 2024 года башню перекрасят, это будет стоить 60 миллионов евро. Сообщается, что косметический ремонт будут делать в двадцатый раз.

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