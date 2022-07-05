Ейфелева вежа вкрита іржею і потребує ремонту - ЗМІ

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Як зазначають експерти в конфіденційних звітах, копії яких має французьке видання Marianne, Ейфелева вежа перебуває "у жалюгідному стані", зокрема через дефекти технічного обслуговування.

"Усе просто: якби Гюстав Ейфель відвідав це місце, у нього стався б серцевий напад", - розповів співрозмовник видання.

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У межах підготовки до Олімпійських ігор 2024 вежу перефарбують, це коштуватиме 60 мільйонів євро. Повідомляється, що косметичний ремонт робитимуть вдвадцяте.