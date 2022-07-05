Ейфелева вежа вкрита іржею і потребує ремонту - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Ейфелева вежа, архітектурна пам'ятка й одна з візитівок Парижу (Франція), вкрита іржею і потребує ремонту, йдеться в конфіденційних звітах. Та поки її лише пофарбують перед Олімпійськими іграми - 2024, що проходитимуть у Парижі, інформує УНН з посиланням на Sky News.
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Як зазначають експерти в конфіденційних звітах, копії яких має французьке видання Marianne, Ейфелева вежа перебуває "у жалюгідному стані", зокрема через дефекти технічного обслуговування.
"Усе просто: якби Гюстав Ейфель відвідав це місце, у нього стався б серцевий напад", - розповів співрозмовник видання.
Деталі
У межах підготовки до Олімпійських ігор 2024 вежу перефарбують, це коштуватиме 60 мільйонів євро. Повідомляється, що косметичний ремонт робитимуть вдвадцяте.