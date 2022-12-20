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Expressen: в Балтийском море заметили несколько российских истребителей

Expressen: в Балтийском море заметили несколько российских истребителей

Киев • УНН

 • 521976 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. В понедельник в Балтийском море было замечено несколько российских истребителей, сообщает шведская газета Expressen. По данным издания, самолеты, вероятно, связаны с российскими военными учениями, пишет УНН.

Детали

Шведские силы обороны подтвердили, что российские самолеты СУ-24 пролетели над Балтийским морем в понедельник.

В прошлую пятницу Балтийский флот России объявил о проведении крупных военных учений. Как сообщает российское информационное агентство "Интерфакс", в учениях принимают участие 1500 военных, 10 военных кораблей и самолеты.

Напомним

Российские военные, прибывшие в Беларусь в рамках создания региональной группировки войск, проведут батальонные тактические учения. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление минобороны РФ

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