У Балтійському морі помітили кілька російських винищувачів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. У понеділок у Балтійському морі було помічено кілька російських винищувачів, повідомляє шведська газета Expressen. За даними видання, літаки ймовірно пов'язані з російськими військовими навчаннями, пише УНН.
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Шведські сили оборони підтвердили виданню, що російські літаки СУ-24 пролетіли над Балтійським морем у понеділок.
Минулої п'ятниці Балтійський флот Росії оголосив про проведення великих військових навчань. Як повідомляє російське інформаційне агентство "Інтерфакс", у навчаннях беруть участь 1500 військових, 10 військових кораблів і літаки.
Нагадаємо
Російські військові, які прибули до Білорусі в межах створення регіонального угруповання військ, проведуть батальйонні тактичні навчання. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на заяву міноборони рф