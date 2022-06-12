Детали

Так, британцы 48-летний Пиннер и 28-летний Аслин были приговорены к смертной казни так называемым «судом» после того, как попали в плен в бою, сражаясь на стороне украинских войск в Мариуполе.

Оба имеют украинское гражданство и были официально зачислены в украинскую армию, что опровергает заявления боевиков так называемой «ДНР» о том, что мужчины были наемниками.

В субботу вечером источники, близкие к украинскому правительству, подтвердили Express, что "ничего не было исключено" в вопросе их освобождения, добавив: "мы знаем, что мы в долгу перед Соединенным Королевством".

По их словам, шаги, направленные на помощь Британии и ее премьер-министру включают в себя возможный обмен кума путина Виктора Медведчука.

Источники в Украине подтвердили, что в ходе переговоров также рассматривались перспективы военного спасения пленных, хотя обсуждался ли этот вопрос с министром обороны Беном Уоллесом во время его визита в Киев в пятницу, подтвердить не удалось.

Поскольку обоим мужчинам дан месяц на подачу апелляции, многие считают, что показательный суд и последующие приговоры - это политический ход, отмечает издание.

"Вопрос об этих людях обсуждался с министром иностранных дел Лиз Трасс на этой неделе. Мы сотрудничаем, мы хотим показать нашу благодарность Великобритании, и мы, конечно, рассмотрим возможность обмена на Медведчука", - сообщил один источник.

Напомним

Контролируемый боевиками так называемый “суд” в ОРДО “приговорил” к смертной казни подданных Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима, воевавших в составе Вооруженных Сил Украины.

Глава Министерства иностранных дел Британии Лиз Трасс заявила, что вынесенный на временно оккупированной территории Украины приговор двум британским подданным, воевавшим на стороне ВСУ, не является легитимным.