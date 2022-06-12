Express: Україна готова обміняти Медведчука на засуджених до страти британських підданих

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Так, британці 48-річний Піннер та 28-річний Аслін були засуджені до смертної кари так званим «судом» після того, як потрапили в полон у бою, борючись на боці українських військ у Маріуполі.

Обидва мають українське громадянство і були офіційно зараховані до української армії, що спростовує заяви бойовиків так званої «ДНР» про те, що чоловіки були найманцями.

У суботу ввечері джерела, близькі до українського уряду, підтвердили Express, що "нічого не було виключено" у питанні їхнього звільнення, додавши: "ми знаємо, що ми в боргу перед Сполученим Королівством".

За їхніми словами, кроки, спрямовані на допомогу Британії та її прем'єр-міністру, включають можливий обмін кума путіна Віктора Медведчука.

Джерела в Україні підтвердили, що під час переговорів також розглядалися перспективи військового порятунку полонених, хоча чи обговорювалося це питання з міністром оборони Беном Воллесом під час його візиту до Києва у п'ятницю, підтвердити не вдалося.

Оскільки обом чоловікам дано місяць на подачу апеляції, багато хто вважає, що показовий суд та наступні вироки – це політичний хід, зазначає видання.

"Питання про цих людей обговорювалося з міністром закордонних справ Ліз Трасс цього тижня. Ми співпрацюємо, ми хочемо показати нашу подяку Великій Британії, і ми, звичайно, розглянемо можливість обміну на Медведчука", - повідомило одне джерело.

Нагадаємо

Контрольований бойовиками так званий “суд” в ОРДО “засудив” до страти підданих Великої Британії Шона Піннера та Ейдена Асліна, а також марокканця Саадуна Брагіма, що воювали у складі Збройних Сил України

Глава Міністерства закордонних справ Британії Ліз Трасс заявила, що винесений на тимчасово окупованій території України вирок двом британським підданим, які воювали на боці ЗСУ, не є легітимним.