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Эвакуация из Работино: украинские бойцы вывезли шесть человек

Эвакуация из Работино: украинские бойцы вывезли шесть человек

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 августа. УНН. 47 отдельная механизированная бригада ВСУ эвакуировала шестерых жителей из поселка Работино Запорожской области, куда Силы обороны вошли с боем. Об этом сообщил во вторник командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский, передает УНН.

Цитата

“Воины 47-й отдельной механизированной бригады во время боев успешно эвакуировали шестерых гражданских из села Работино, что на Мелитопольском направлении”, - написал Тарнавский в Telegram.

По его словам, как только бойцы заехали в населенный пункт, то первое, что сделали – оповестили жителей о необходимости срочно уехать, ведь враг цинично продолжает стирать село с лица земли.

Уже в более безопасном месте медики 47-й отдельной механизированной бригады осмотрели гражданских и дали возможность позвонить родным, отметил Тарнавский.

Напомним

Бойцы 47 бригады ВСУ с боем вошли в Работино Запорожской области.

47 отдельная механизированная бригада опубликовала видео с местными жителями Роботино на Запорожской области, которых вывезли на "Брэдли".

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