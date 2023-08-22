Эвакуация из Работино: украинские бойцы вывезли шесть человек
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. 47 отдельная механизированная бригада ВСУ эвакуировала шестерых жителей из поселка Работино Запорожской области, куда Силы обороны вошли с боем. Об этом сообщил во вторник командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский, передает УНН.
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“Воины 47-й отдельной механизированной бригады во время боев успешно эвакуировали шестерых гражданских из села Работино, что на Мелитопольском направлении”, - написал Тарнавский в Telegram.
По его словам, как только бойцы заехали в населенный пункт, то первое, что сделали – оповестили жителей о необходимости срочно уехать, ведь враг цинично продолжает стирать село с лица земли.
Уже в более безопасном месте медики 47-й отдельной механизированной бригады осмотрели гражданских и дали возможность позвонить родным, отметил Тарнавский.
Напомним
Бойцы 47 бригады ВСУ с боем вошли в Работино Запорожской области.
47 отдельная механизированная бригада опубликовала видео с местными жителями Роботино на Запорожской области, которых вывезли на "Брэдли".