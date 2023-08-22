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Воїни 47 бригади показали, як евакуювали жителів Роботиного

Воїни 47 бригади показали, як евакуювали жителів Роботиного

Київ • УНН

 • 669756 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. 47 окрема механізована бригада опублікувала відео з місцевими жителями Роботиного на Запорізькій області, яких вивезли на "Бредлі", передає УНН.

Цитата

“Воїни 47 окремої механізованої бригади зайшли в село Роботине, що на Мелітопольському напрямку! Два місяці запеклих боїв й бійці нашої бригади за підтримки інших підрозділів прорвали багатоешелоновану лінію оборони окупантів!”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що перше, що зробили військовослужбовці — сповістили місцевих про необхідність терміново виїжджати, адже ворог цинічно продовжує стирати село з лиця землі.

“Півтора року чекали на ЗСУ. Ми похапали речі, документи та бігли, дорогою викидаючи ті пакети, бо життя — найцінніше. А потім ці хлопці з 47 бригади вивезли нас на танку”, — так люди назвали американську БМП Бредлі, яка витримує підриви на мінах та прямі влучання ворожої артилерії.

Вже в більш безпечному місці медики 47 окремої механізованої бригади оглянули цивільних та дали можливість подзвонити рідним.

“Кадри з села Роботине ми оприлюднимо дещо згодом задля безпеки наших воїнів. Тривають бої й ми закріплюємося на досягнутих рубежах”, — повідомляють в бригаді.

Доповнення

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що бійці 47 бригади ЗСУ з боєм увійшли у Роботине Запорізької області.

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