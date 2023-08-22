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Воины 47 бригады показали, как эвакуировали жителей Работино

Воины 47 бригады показали, как эвакуировали жителей Работино

Киев • УНН

 • 669756 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. 47 отдельная механизированная бригада опубликовала видео с местными жителями Работино в Запорожской области, которых вывезли на "Брэдли", передает УНН.

Цитата

“Воины 47 отдельной механизированной бригады зашли в село Работино, что на Мелитопольском направлении! Два месяца ожесточенных боев и бойцы нашей бригады при поддержке других подразделений прорвали многоэшелонированную линию обороны оккупантов!”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что первое, что сделали военнослужащие — оповестили местных о необходимости срочно выезжать, ведь враг цинично продолжает стирать село с лица земли.

“Полтора года ждали ВСУ. Мы похватали вещи, документы и бежали, по дороге выбрасывая те пакеты, потому что жизнь — самое ценное. А потом эти ребята из 47 бригады вывезли нас на танке”, — так люди назвали американскую БМП Брэдли, которая выдерживает подрывы на минах и прямые попадания вражеской артиллерии.

Уже в более безопасном месте медики 47 отдельной механизированной бригады осмотрели гражданских и дали возможность позвонить родным.

“Кадры из села Работино мы обнародуем несколько позже для безопасности наших воинов. Продолжаются бои и мы закрепляемся на достигнутых рубежах”, — сообщают в бригаде.

Дополнение

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что бойцы 47 бригады ВСУ с боем вошли в Работино Запорожской области.

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