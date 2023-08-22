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Евакуація з Роботиного: українські бійці вивезли шістьох людей

Евакуація з Роботиного: українські бійці вивезли шістьох людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. 47 окрема механізована бригада ЗСУ евакуювала шістьох жителів із селища Роботине Запорізької області, куди Сили оборони увійшли з боєм. Про це повідомив у вівторок командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» бригадний генерал Олександр Тарнавський, передає УНН.

Цитата

“Воїни 47-ї окремої механізованої бригади під час боїв успішно евакуювали шістьох цивільних з села Роботине, що на Мелітопольському напрямку”, - написав Тарнавський у Telegram.

За його словами, як тільки бійці заїхали в населений пункт, то перше, що зробили – сповістили жителів про необхідність терміново виїхати, адже ворог цинічно продовжує стирати село з лиця землі.

Вже в більш безпечному місці медики 47-ї окремої механізованої бригади оглянули цивільних та дали можливість подзвонити рідним, зазначив Тарнавський.

Нагадаємо

​​Бійці 47 бригади ЗСУ з боєм увійшли у Роботине Запорізької області.

47 окрема механізована бригада опублікувала відео з місцевими жителями Роботиного на Запорізькій області, яких вивезли на "Бредлі".

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