Эвакуация туристов с Говерлы: спасатели показали фото
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. В сопровождении спасателей, 2 женщины и 4 детей, которых эвакуировали с Говерлы, на Богуне уже добрались урочища Козьмещик, передает УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС.
"По состоянию на 20:00, в сопровождении спасателей, 2 женщины и 4 детей на Богуне добрались к урочищу Козьмещик. Там туристы оставили свои автомобили. Остальные 7 человек в сопровождении спасателей догоняют друзей пешком", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, 25 июля в 13:45 в оперативно-спасательную службу Закарпатья поступило сообщение, что в районе горы Говерла, во время прохождения туристического маршрута, группа отдыхающих в количестве 13 человек, среди которых шестеро детей в возрасте от полутора до 12 лет, попала под сильный ливень и нуждается в помощи.
К месту их пребывания направлено четверо спасателей и две единицы техники горного поисково-спасательного отделения с. Лазещина.
В 16:45 спасательная группа встретилась с туристами. Работники ГСЧС сопроводили шестерых детей и двух женщин к транспортному средству.