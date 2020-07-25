Через негоду в районі Говерли застрягли туристи, серед них шестеро дітей

До туристів прямують рятувальники.

“Повідомлення про те, що відбувається зараз у горах, до рятувальників надійшло о 13:45. За попередньою інформацією, група туристів, подорожуючи гірськими схилами Карпат в районі гори Говерла, потрапила у зв’язку зі змінами погодних умов, під дуже сильну грозу і фактично вже не могли самостійно пересуватись, у зв’язку з тим, що із 13 осіб - загальна кількість групи - 6 - це діти, віком від 1,5 до 12 років. На даний час відомо тільки те, що члени цієї групи відшукали в горах якийсь будиночок і сховалися від грози”, - сказав Федір Філіп.

Він зазначив, що у зв’язку з тим, що серед них є маленькі діти - запросили допомогу у рятувальників.

“На даний час до місця їхнього перебування направлено 4 рятувальників Лазещинського гірського пошуково-рятувального відділення. Вони поїхали на двох одиницях техніки - залучено один квадроцикл і шерп - всюдиболотоход”, - додав Федір Філіп.

За його словами, у зв’язку з тим, що там висота, гірські схили і відсутні під’їзні шляхи - фактично рятувальники машини залишили внизу, а зараз слідують пішки.

“На даний час вони ще не дісталися до місця перебування туристів. У подальшому вже, коли прибудуть, тоді вже буде стояти питання про те, кого в першу чергу і яким чином будуть спускати з гори. Звичайно, що спершу це будуть мами і дітки, які дуже маленькі. А інші члени групи, скоріше за все, будуть супроводжені і будуть йти пішим ходом, які зможуть іти”, - сказав Федір Філіп.

Нагадаємо, на Закарпатті в горах травмувалась туристка.



