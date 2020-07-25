Из-за непогоды в районе Говерлы застряли туристы, среди них шестеро детей

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 98679 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104592 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 130660 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109602 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129818 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101815 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102518 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104362 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102029 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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4 марта, 07:12 • 101528 просмотра

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Из-за непогоды в районе Говерлы застряли туристы, среди них шестеро детей

Из-за непогоды в районе Говерлы застряли туристы, среди них шестеро детей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 июля. УНН. Группа из 13 туристов попала под ливень, путешествуя по горным склонам Карпат в районе горы Говерла. Они не могут самостоятельно передвигаться, поскольку среди них шестеро детей. Об этом в комментарии УНН сказал начальник отдела агитационно-пропагандистской работы Управления ДСНС Украины в Закарпатской области Федор Филип.

К туристов направляются спасатели.

"Сообщение о том, что происходит сейчас в горах, спасателям поступило в 13:45. По предварительной информации, группа туристов, путешествуя по горным склонам Карпат в районе горы Говерла, попала в связи с изменениями погодных условий, в очень сильную грозу и фактически уже не могли самостоятельно передвигаться, в связи с тем, что из 13 человек - общее количество группы - 6 - это дети в возрасте от 1,5 до 12 лет. В настоящее время известно только то, что члены этой группы нашли в горах какой-то домик и скрылись от грозы", - сказал Федор Филип.

Он отметил, что в связи с тем, что среди них есть совсем маленькие дети - запросили помощь у спасателей.

"В настоящее время к месту их пребывания направлено 4 спасателей Лазещинского горного поисково-спасательного отделения. Они поехали на двух единицах техники - привлечено один квадроцикл и шерп - вездеход", - добавил Федор Филип.

По его словам, в связи с тем, что там высота, горные склоны и отсутствуют подъездные пути - фактически спасатели машины оставили внизу, а сейчас следуют пешком.

"В настоящее время они еще не добрались до места пребывания туристов. В дальнейшем уже, когда прибудут, тогда уже будет стоять вопрос о том, кого в первую очередь и каким образом будут спускать с горы. Конечно, сначала это будут мамы и детки, которые очень маленькие. А другие члены группы, скорее всего, будут сопровождены и будут идти пешим ходом, кто сможет идти", - сказал Федор Филип.

Напомним, на Закарпатье в горах травмировалась туристка.

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