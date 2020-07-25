Из-за непогоды в районе Говерлы застряли туристы, среди них шестеро детей

К туристов направляются спасатели.

"Сообщение о том, что происходит сейчас в горах, спасателям поступило в 13:45. По предварительной информации, группа туристов, путешествуя по горным склонам Карпат в районе горы Говерла, попала в связи с изменениями погодных условий, в очень сильную грозу и фактически уже не могли самостоятельно передвигаться, в связи с тем, что из 13 человек - общее количество группы - 6 - это дети в возрасте от 1,5 до 12 лет. В настоящее время известно только то, что члены этой группы нашли в горах какой-то домик и скрылись от грозы", - сказал Федор Филип.

Он отметил, что в связи с тем, что среди них есть совсем маленькие дети - запросили помощь у спасателей.

"В настоящее время к месту их пребывания направлено 4 спасателей Лазещинского горного поисково-спасательного отделения. Они поехали на двух единицах техники - привлечено один квадроцикл и шерп - вездеход", - добавил Федор Филип.

По его словам, в связи с тем, что там высота, горные склоны и отсутствуют подъездные пути - фактически спасатели машины оставили внизу, а сейчас следуют пешком.

"В настоящее время они еще не добрались до места пребывания туристов. В дальнейшем уже, когда прибудут, тогда уже будет стоять вопрос о том, кого в первую очередь и каким образом будут спускать с горы. Конечно, сначала это будут мамы и детки, которые очень маленькие. А другие члены группы, скорее всего, будут сопровождены и будут идти пешим ходом, кто сможет идти", - сказал Федор Филип.

Напомним, на Закарпатье в горах травмировалась туристка.



