Рятувальники розпочали евакуацію туристів, які застрягли на Говерлі через негоду

“О 16:45 рятувальна група зустрілась із туристами. На даний час працівники ДСНС супроводжують шістьох дітей та двох жінок до транспортного засобу. Їх всюдиболотоходом "Богун" буде доправлено до села Лазещина. Решта групи у супроводі рятувальників продовжить спуск до населеного пункту пішки”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, через негоду в районі Говерли застрягли туристи, серед них шестеро дітей.