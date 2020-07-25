Рятувальники розпочали евакуацію туристів, які застрягли на Говерлі через негоду
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Рятувальна група зустрілась з туристами, які через зливу застрягли на Говерлі з 6 дітьми, і почала спуск жінок і дітей до транспортного засобу. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook ДСНС України.
“О 16:45 рятувальна група зустрілась із туристами. На даний час працівники ДСНС супроводжують шістьох дітей та двох жінок до транспортного засобу. Їх всюдиболотоходом "Богун" буде доправлено до села Лазещина. Решта групи у супроводі рятувальників продовжить спуск до населеного пункту пішки”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, через негоду в районі Говерли застрягли туристи, серед них шестеро дітей.