Спасатели начали эвакуацию туристов, застрявших на Говерле из-за непогоды
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Спасательная группа встретилась с туристами, которые из-за ливня застряли на Говерле с 6 детьми, и начала спуск женщин и детей к транспортному средствуа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook ГСЧС Украины.
"В 16:45 спасательная группа встретилась с туристами. В настоящее время работники ГСЧС сопровождают шестерых детей и двух женщин к транспортному средству. Их вездеходом "Богун" будет доставлено в село Лазещина. Еще часть группы в сопровождении спасателей продолжит спуск к населенному пункту пешком", - говорится в сообщении.
Напомним, из-за непогоды в районе Говерлы застряли туристы, среди них шестеро детей.