Спасатели начали эвакуацию туристов, застрявших на Говерле из-за непогоды

"В 16:45 спасательная группа встретилась с туристами. В настоящее время работники ГСЧС сопровождают шестерых детей и двух женщин к транспортному средству. Их вездеходом "Богун" будет доставлено в село Лазещина. Еще часть группы в сопровождении спасателей продолжит спуск к населенному пункту пешком", - говорится в сообщении.

Напомним, из-за непогоды в районе Говерлы застряли туристы, среди них шестеро детей.