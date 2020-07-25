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Евакуація туристів з Говерли: рятувальники показали фото

Евакуація туристів з Говерли: рятувальники показали фото

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КИЇВ. 25 липня. УНН. У супроводі рятувальників, 2 жінки та 4 дітей, яких евакуювали з Говерли, на Богуні вже дісталися урочища Козьмещик, передає УНН із посиланням на повідомлення ДСНС.

"Станом на 20:00, у супроводі рятувальників, 2 жінки та 4 дітей на Богуні дісталися урочища Козьмещик. Там туристи залишили свої автомобілі. Інші 7 осіб у супроводі рятувальників наздоганяють друзів пішки", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, 25 липня о 13:45 до оперативно-рятувальної служби Закарпаття надійшло повідомлення, що в районі гори Говерла, під час проходження туристичного маршруту, група відпочивальників у кількості 13 осіб, серед яких шестеро дітей віком від півтора до 12 років, потрапила під сильну зливу та потребує допомоги.

До місця їхнього перебування направлено четверо рятувальників та дві одиниці техніки від гірського пошуково-рятувального відділення с. Лазещина.

О 16:45 рятувальна група зустрілась із туристами. Працівники ДСНС супроводили шістьох дітей та двох жінок до транспортного засобу.

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