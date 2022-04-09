Эвакуация: сегодня 10 коридоров, в том числе из Мариуполя
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. 10 гуманитарных коридоров, в частности, и из Мариуполя, согласовали на сегодня, 9 апреля, в том числе для эвакуации людей. Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"9 апреля 2022 года согласовано 10 гуманитарных коридоров", - сообщила Верещук.
Детали
По словам вице-премьера, гуманитарные коридоры следующие:
Донецкая область:
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- Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте).
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Запорожская область:
Эвакуация будет проходить на собственном транспорте и автобусами.
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- Бердянск – Запорожье.
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- Токмак – Запорожье. Место сбора: ул. Шевченко, 5.
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- Энергодар – Запорожье. Место сбора автомобилей объявят местные власти.
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- Мелитополь – Запорожье. В случае возвращения оккупантами захваченных автобусов место сбора людей – пожарная часть №10.
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Луганская область:
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- Северодонецк – Бахмут. Место сбора: проспект Химиков, 28.
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- Лисичанск – Бахмут. Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
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- Попасная – Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42.
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- село Горское – Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13.
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- Рубежное – Бахмут.
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Дополнение
6 665 человек были эвакуированы за 8 апреля, сообщили в ОП.