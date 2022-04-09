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Эвакуация: сегодня 10 коридоров, в том числе из Мариуполя

Киев • УНН

 • 124392 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. 10 гуманитарных коридоров, в частности, и из Мариуполя, согласовали на сегодня, 9 апреля, в том числе для эвакуации людей. Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в Telegram, пишет УНН.

Эвакуация: сегодня 10 коридоров, в том числе из Мариуполя

Цитата

"9 апреля 2022 года согласовано 10 гуманитарных коридоров", - сообщила Верещук.

Детали

По словам вице-премьера, гуманитарные коридоры следующие:

Донецкая область:

  • Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте).

Запорожская область:

Эвакуация будет проходить на собственном транспорте и автобусами.

  • Бердянск – Запорожье.
  • Токмак – Запорожье. Место сбора: ул. Шевченко, 5.
  • Энергодар – Запорожье. Место сбора автомобилей объявят местные власти.
  • Мелитополь – Запорожье. В случае возвращения оккупантами захваченных автобусов место сбора людей – пожарная часть №10.

Луганская область:

  • Северодонецк – Бахмут. Место сбора: проспект Химиков, 28.
  • Лисичанск – Бахмут. Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
  • Попасная – Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42.
  • село Горское – Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13.
  • Рубежное – Бахмут.

Дополнение

6 665 человек были эвакуированы за 8 апреля, сообщили в ОП.

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