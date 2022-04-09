Эвакуация: сегодня 10 коридоров, в том числе из Мариуполя

КИЕВ. 9 апреля. УНН. 10 гуманитарных коридоров, в частности, и из Мариуполя, согласовали на сегодня, 9 апреля, в том числе для эвакуации людей. Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в Telegram, пишет УНН.