Евакуація: сьогодні 10 коридорів, у тому числі з Маріуполя
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. 10 гуманітарних коридорів, зокрема, і з Маріуполя, погодили на сьогодні, 9 квітня, у тому числі для евакуації людей. Про це повідомила віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у Telegram, пише УНН.
Цитата
"9 квітня 2022 року погоджено 10 гуманітарних коридорів", - повідомила Верещук.
Деталі
Зі слів віце-прем'єрки, гуманітарні коридори наступні:
Донецька область:
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- Маріуполь – Запоріжжя (на власному транспорті).
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Запорізька область:
Евакуація відбуватиметься на власному транспорті та автобусами.
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- Бердянськ – Запоріжжя.
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- Токмак – Запоріжжя. Місце зборів: вул. Шевченка, 5.
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- Енергодар – Запоріжжя. Місце збору автомобілів оголосить місцева влада.
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- Мелітополь – Запоріжжя. У разі повернення окупантами захоплених автобусів місце збору людей – пожежна частина №10.
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Луганська область:
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- Сєвєродонецьк – Бахмут. Місце зборів: проспект Хіміків, 28.
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- Лисичанськ – Бахмут. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.
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- Попасна – Бахмут. Місце зборів: вул. Первомайська, 42.
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- село Гірське – Бахмут. Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.
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- Рубіжне – Бахмут.
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Доповнення
6 665 людей було евакуйовано за 8 квітня, повідомили в ОП.