Эвакуация больниц и мобилизация студентов: в СБУ сообщили о массовом распространении российских фейков
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Украинское информационное пространство столкнулось с новой волной фейков и "вбросов", в частности сообщали об эвакуации больниц в Киеве и мобилизации студентов. Об этом УНН информирует со ссылкой на Службу безопасности Украины.
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"Сегодня отечественное информационное пространство столкнулось с новой волной фейков и "вбросов". Появились массовые сообщения о якобы приказе Министерства здравоохранения относительно эвакуации больниц в Киеве, вывозе людей (...) Распространяется и аналогичный "приказ" Министерства образования и науки, где среди прочего представлена неправда о мобилизации студентов. Также распространяется дезинформация об украинских военных, которые якобы получили СМС от россиян с "советом" покинуть зону ООС", - говорится в сообщении.
Детали
В СБУ отметили, что перечень "вбросов" можно продолжать.
"Все эти сообщения - не просто фейк, а часть продуманной информационной войны против Украины. Киберспециалисты СБУ системно отслеживают информационное поле, фиксируют фейки и принимают меры, чтобы оперативно нейтрализовать вредоносную деятельность пророссийских пропагандистов, ботоферм и привлечь злоумышленников к ответственности", - информирует СБУ.
СБУ призвала граждан пользоваться только проверенной информацией из официальных источников и не распространять слухи.
"Задача агрессора - посеять панику, наша - сохранять спокойствие и не поддаваться на любые провокации", - отметили в СБУ.
Дополнение
Неизвестные создали в Twitter фейковый аккаунт Вооруженных сил Украины.