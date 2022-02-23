Евакуація лікарень та мобілізація студентів: у СБУ повідомили про масове поширення російських фейків
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Український інформаційний простір зіткнувся з новою хвилею фейків та "вкидів", зокрема повідомляли про евакуацію лікарень у Києві та мобілізацію студентів. Про це УНН інформує з посилання на Службу безпеки України.
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"Сьогодні вітчизняний інформаційний простір стикнувся з новою хвилею фейків та "вкидів". З’явилися масові повідомлення про нібито наказ Міністерства охорони здоров’я щодо евакуації лікарень у Києві, вивезення людей (...) Поширюється і аналогічний "наказ" Міністерства освіти й науки, де серед іншого представлена неправда про мобілізацію студентів. Також розповсюджується дезінформація про українських військових, які нібито отримали СМС від росіян із "порадою" покинути зону ООС", - йдеться в повідомленні.
Деталі
У СБУ зазначили, що перелік "вкидів" можна продовжувати.
"Всі ці повідомлення – не просто фейк, а частина продуманої інформаційної війни проти України. Кіберфахівці СБУ системно відслідковують інформаційне поле, фіксують фейки і вживають заходів, аби оперативно нейтралізовувати шкідливу діяльність проросійських пропагандистів, ботоферм та притягнути зловмисників до відповідальності", - інформує СБУ.
СБУ закликала громадян користуватися лише перевіреною інформацією із офіційних джерел та не поширювати чутки.
"Завдання агресора – посіяти паніку, наше – зберігати спокій та не піддаватися на будь-які провокації", - наголосили в СБУ.
Доповнення
Невідомі створили у Twitter фейковий аккаунт Збройних сил України.