Эвакуация из опасных районов Харьковщины снизилась до нуля - Синегубов
Киев • УНН
11 670 человек были эвакуированы из опасных районов Харьковской области, но эвакуация снизилась до нуля, поскольку все, кто имел возможность и желание выехать, уже выехали.
Из опасных районов Харьковщины вывезли 11 670 человек, но эвакуация снизилась до нуля, поскольку все, кто имел возможность и имел желание, уже выехали. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
Сейчас эвакуированы 11670 человек. Это именно направление Липское, Волчанское направление и Купянское направление. Сейчас эвакуация снизилась до нуля, поскольку все, кто имел возможность и имел желание, уже выехали. Они размещены в Харькове и других населенных пунктах области. Сейчас готовим план эвакуации по Золочевскому направлению. Были приняты решения о принудительной эвакуации семей с детьми. Она уже реализована. Более 120 семей мы вывезли
Он отметил, что из Купянского и Липского направлений вывезли более 500 человек с инвалидностью.
Напомним
В результате обстрелов российских войск населенных пунктов Харьковской области за прошедшие сутки пять человек пострадали. Враг открывал огонь по Харьковщине из артиллерии и РСЗО, ударял из авиации и FPV дронами.