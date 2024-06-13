Эвакуация из опасных районов Харьковщины снизилась до нуля - Синегубов

Из опасных районов Харьковщины вывезли 11 670 человек, но эвакуация снизилась до нуля, поскольку все, кто имел возможность и имел желание, уже выехали. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

Сейчас эвакуированы 11670 человек. Это именно направление Липское, Волчанское направление и Купянское направление. Сейчас эвакуация снизилась до нуля, поскольку все, кто имел возможность и имел желание, уже выехали. Они размещены в Харькове и других населенных пунктах области. Сейчас готовим план эвакуации по Золочевскому направлению. Были приняты решения о принудительной эвакуации семей с детьми. Она уже реализована. Более 120 семей мы вывезли - сказал Синегубов.

Он отметил, что из Купянского и Липского направлений вывезли более 500 человек с инвалидностью.

Напомним

В результате обстрелов российских войск населенных пунктов Харьковской области за прошедшие сутки пять человек пострадали. Враг открывал огонь по Харьковщине из артиллерии и РСЗО, ударял из авиации и FPV дронами.