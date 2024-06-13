Евакуація з небезпечних районів Харківщини знизилася до нуля - Синєгубов
Київ • УНН
11 670 людей було евакуйовано з небезпечних районів Харківської області, але евакуація знизилася до нуля, оскільки всі, хто мав можливість і бажання виїхати, вже виїхали.
З небезпечних районів Харківщини вивезли 11 670 людей, але евакуація знизилася до нуля, оскільки всі, хто мали можливість і мав бажання, вже виїхали. Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Деталі
Наразі евакуйовано 11670 людей. Це саме напрямок Липський, Вовчанський напрямок та Куп’янський напрямок. Наразі евакуація знизилася до нуля, оскільки всі, хто мали можливість і мав бажання, вже виїхали. Вони розміщені у Харкові та інших населених пунктах області. Наразі готуємо план евакуації по Золочівському напрямку. Були прийняті рішення про примусову евакуацію сімей із дітьми. Вона вже реалізована. Більш як 120 сімей ми вивезли
Він зазначив, що з Куп’янського та Липського напрямків вивезли понад 500 осіб з інвалідністю.
Нагадаємо
Внаслідок обстрілів російських військ населених пунктів Харківської області минулої доби п'ятеро людей постраждали. Ворог відкривав вогонь по Харківщині з артилерії та РСЗВ, вдаряв з авіації та FPV дронами.