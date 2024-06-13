Евакуація з небезпечних районів Харківщини знизилася до нуля - Синєгубов

ukenru
04:30 • 19238 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 56141 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 104657 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 129779 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 135719 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 232691 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 170370 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 189979 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172930 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 165062 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
77 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується в найближчі 2 години
Популярнi новини
Ворожа атака на Дніпро: попередньо одна людина загинула, шестеро постраждали

Ворожа атака на Дніпро: попередньо одна людина загинула, шестеро постраждали

28 березня, 21:27 • 13389 перегляди
У Києві пролунали вибухи: працює ППО

У Києві пролунали вибухи: працює ППО

28 березня, 21:36 • 21970 перегляди
В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

28 березня, 23:40 • 12140 перегляди
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

01:53 • 22255 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

03:09 • 31867 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 232687 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 354853 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 371379 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 287346 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 360540 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 56410 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 73454 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 85178 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 168924 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 171514 перегляди
Актуальне
Евакуація з небезпечних районів Харківщини знизилася до нуля - Синєгубов

Евакуація з небезпечних районів Харківщини знизилася до нуля - Синєгубов

Київ • УНН

 • 28873 перегляди

11 670 людей було евакуйовано з небезпечних районів Харківської області, але евакуація знизилася до нуля, оскільки всі, хто мав можливість і бажання виїхати, вже виїхали.

З небезпечних районів Харківщини вивезли 11 670 людей, але евакуація знизилася до нуля, оскільки всі, хто мали можливість і мав бажання, вже виїхали. Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Деталі

Наразі евакуйовано 11670 людей. Це саме напрямок Липський, Вовчанський напрямок та Куп’янський напрямок. Наразі евакуація знизилася до нуля, оскільки всі, хто мали можливість і мав бажання, вже виїхали. Вони розміщені у Харкові та інших населених пунктах області. Наразі готуємо план евакуації по Золочівському напрямку. Були прийняті рішення про примусову евакуацію сімей із дітьми. Вона вже реалізована. Більш як 120 сімей ми вивезли

- сказав Синєгубов.

Він зазначив, що з Куп’янського та Липського напрямків вивезли понад 500 осіб з інвалідністю.

Нагадаємо

Внаслідок обстрілів російських військ населених пунктів Харківської області минулої доби п'ятеро людей постраждали. Ворог відкривав вогонь по Харківщині з артилерії та РСЗВ, вдаряв з авіації та FPV дронами.

Павло Башинський

Павло Башинський

СуспільствоВійна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$84,009.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,888.52