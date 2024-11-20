Эвакуация из Донецкой области: 2900 человек отказываются покидать Кураховскую громаду, несмотря на значительные разрушения

2900 человек все еще остаются в Кураховской громаде, в том числе 800 - в самом городе. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает корреспондент УНН.

Детали

По его словам, за прошедшие сутки из особо опасных районов области было вывезено 158 человек, в том числе 18 детей.

В то же время, в Торецке все еще остаются 750 человек, 304 человека - в Часов Яре. В Покровской громаде и городе Покровск остается 18600 человек, в том числе 194 ребенка. Их надеются уговорить эвакуироваться.

Также он советует людям выезжать из Константиновки, которую ежедневно обстреливают. Там остается 16900 человек, в том числе 8 детей. Многие семьи с детьми эвакуировались за последнюю неделю.

На Кураховском направлении ситуация остается самой сложной. 2900 человек все еще остаются в громаде, в том числе 800 человек находятся в городе. Выезжать у них желания нет. Они подготовили питьевую воду, продуктовые наборы, запаслись медикаментами и находятся в подвальных помещениях - сказал Филашкин.

По его словам, враг уже разрушил город на 70 процентов. Он привел в пример Селидово и добавил, что когда оккупанты заходят в город, то разрушают и остальные.

В 106 прифронтовых населенных пунктах Донетчины нет ни электричества, ни газа, ни воды. Остальные территории области готовы к отопительному сезону.

Напомним

В Волновахском районе Донецкой области начата принудительная эвакуация семей с детьми из 16 населенных пунктов Великоновоселковской громады. На момент подписания протокола уже эвакуированы 174 ребенка, но в районе остается еще 1600 человек.

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