Эвакуация из Донецкой области: 2900 человек отказываются покидать Кураховскую громаду, несмотря на значительные разрушения
Киев • УНН
В Кураховской громаде остаются 2900 жителей, из них 800 в самом городе, несмотря на критическую ситуацию. В 106 прифронтовых населенных пунктах Донецкой области отсутствуют все коммуникации.
2900 человек все еще остаются в Кураховской громаде, в том числе 800 - в самом городе. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает корреспондент УНН.
Детали
По его словам, за прошедшие сутки из особо опасных районов области было вывезено 158 человек, в том числе 18 детей.
В то же время, в Торецке все еще остаются 750 человек, 304 человека - в Часов Яре. В Покровской громаде и городе Покровск остается 18600 человек, в том числе 194 ребенка. Их надеются уговорить эвакуироваться.
Также он советует людям выезжать из Константиновки, которую ежедневно обстреливают. Там остается 16900 человек, в том числе 8 детей. Многие семьи с детьми эвакуировались за последнюю неделю.
На Кураховском направлении ситуация остается самой сложной. 2900 человек все еще остаются в громаде, в том числе 800 человек находятся в городе. Выезжать у них желания нет. Они подготовили питьевую воду, продуктовые наборы, запаслись медикаментами и находятся в подвальных помещениях
По его словам, враг уже разрушил город на 70 процентов. Он привел в пример Селидово и добавил, что когда оккупанты заходят в город, то разрушают и остальные.
В 106 прифронтовых населенных пунктах Донетчины нет ни электричества, ни газа, ни воды. Остальные территории области готовы к отопительному сезону.
Напомним
В Волновахском районе Донецкой области начата принудительная эвакуация семей с детьми из 16 населенных пунктов Великоновоселковской громады. На момент подписания протокола уже эвакуированы 174 ребенка, но в районе остается еще 1600 человек.
Последствия повреждения дамбы в Донецкой области: что происходит возле Курахово12 нояб. 2024, 10:52 • 20028 просмотров