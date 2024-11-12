Последствия повреждения дамбы в Донецкой области: что происходит возле Курахово

Критической ситуации нет, при том, что повреждение гидротехнического сооружения вследствие действий захватчиков привело к затоплению прилегающей территории.

Пишет УНН со ссылкой на Суспільне.

Вода продолжает ниже Терновской плотины прибывать. Связывался с коллегами. Критической ситуации нет, подтопленных домов пока нет - сообщил Роман Падун, начальник Кураховской МВА.

Чиновник также отметил, что пока не удалось выехать и сделать обследование поврежденной дамбы.

Напомним,

УНН передавал, что из-за повреждения Терновской дамбы в Донецкой области зафиксирован подъем воды в реке Волчья. Вода подступает к населенным пунктам Великоновоселковской громады, но оценить критичность ситуации невозможно из-за обстрелов.

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