Последствия повреждения дамбы в Донецкой области: что происходит возле Курахово
Киев • УНН
После повреждения Терновской дамбы в Донецкой области наблюдается подъем воды в реке Волчья. По данным МВА, критической ситуации и подтопления домов пока нет.
Критической ситуации нет, при том, что повреждение гидротехнического сооружения вследствие действий захватчиков привело к затоплению прилегающей территории.
Пишет УНН со ссылкой на Суспільне.
Вода продолжает ниже Терновской плотины прибывать. Связывался с коллегами. Критической ситуации нет, подтопленных домов пока нет
Чиновник также отметил, что пока не удалось выехать и сделать обследование поврежденной дамбы.
Напомним,
УНН передавал, что из-за повреждения Терновской дамбы в Донецкой области зафиксирован подъем воды в реке Волчья. Вода подступает к населенным пунктам Великоновоселковской громады, но оценить критичность ситуации невозможно из-за обстрелов.
Несмотря на аварийные ремонты, в Украине растет потребление электричества12 ноября 2024, 09:02 • 16573 просмотра